Фракция БПП призывает Раду и правоохранительные органы дать должную оценку высказываниям нардепа Шуфрича об Авдеевке

Фракция "Блок Петра Порошенко" осуждает высказывания народного депутата Украины Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционный блок") относительно обстрелов в Авдеевке и просит Верховную Раду и правоохранительные органы дать этому соответствующую оценку.

"Фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает штатным "спикерам" Кремля в парламенте сложить мандат народного депутата Украины и переехать на постоянное место жительства, например, в Ростов. Мы также призываем Верховную Раду и правоохранительные органы дать соответствующую оценку действиям народного депутата Украины Нестора Шуфрича", - говорится в заявлении фракции БПП, распространенном в среду.

В БПП указали, что в то время когда РФ довела до гуманитарной угрозы жизнь Авдеевки, "соратник Виктора Януковича Нестор Шуфрич на российском телеканале бесстыдно утверждает, что бомбардировки РСЗО "Град" и тяжелой артиллерией Авдеевки - это вина украинской власти".

"Ни у кого в мире, кроме Кремля и Шуфрича&Co, нет сомнений в том, что именно Российская Федерация привела к гуманитарной катастрофе украинский город. Именно российские снаряды убивают мирных граждан Украины, уничтожают инфраструктуру, разрушают наш металлургический потенциал", - сказано в заявлении.

Во фракции БПП констатируют, что приспешники В.Януковича сегодня "фактически стали рупорами российской пропагандистской машины не только в Украине, но и за ее пределами".