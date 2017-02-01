Политика

16:34 01.02.2017

Порошенко пригласил президента Румынии к участию в заседании совместной президентской комиссии в 2017г.

Президент Украины Петр Порошенко направил президенту Румынии Клаусу Йоханнису поздравление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и пригласил его с визитом в Украину в этом году.

"Мы высоко ценим дружбу и прочное партнерство с Румынией и важную поддержку и помощь Вашей страны в защите территориальной целостности и суверенитета нашей страны и борьбе против внешней агрессии", - говорится в поздравлении главы Украинского государства в среду.

П.Порошенко отметил, что ожидает продолжение плодотворного диалога с президентом Румынии и пригласил его посетить Украину с визитом в 2017 году в удобное время для проведения заседания украинско-румынской совместной президентской комиссии.

Он также выразил благодарность румынской стороне за содействие в процессе европейской и евроатлантической интеграции Украины, отметив, что Румыния первой из европейских государств ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь, президент Румынии поздравил главу Украинского государства с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами и заверил П.Порошенко в твердой и длительной поддержке Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также заявил о продолжении углубления отношений между Румынией и Украиной.

"Ценность отношений между нашими странами отмечается в том числе динамикой глобальных и региональных событий, которые рекомендуют совместные действия по обеспечению региональной безопасности", - говорится в поздравлении лидера Румынии.

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