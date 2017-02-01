Политика

15:31 01.02.2017

Кабмин одобрил законопроект о ликвидации ведомств, созданных органами власти Крыма

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о предоставлении ему права ликвидации созданных органами власти Автономной Республики Крым государственных органов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду.

Согласно проекту закона, в случае нецелесообразности функционирования органов, которые созданы органами власти Крыма, украинское правительство может принять решение о прекращении таких органов.

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