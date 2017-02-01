В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Вятровича

Проект постановления об увольнении директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Как сообщает сайт парламента, народный депутат Украины Александр Вилкул ( фракция "Оппозиционный блок") во вторник зарегистрировал проект постановления (№6008) о признании работы руководителя института национальной памяти В.Вятровича неудовлетворительной и обращении к Кабинету Министров Украины об увольнении его с занимаемой должности.

Текст проекта постановления на сайте пока отсутствует.

Как ранее сообщалось, партия "Оппозиционный блок" заявляла о своем требовании отправить в отставку В. Вятровича за озвученные им инициативы об отмене празднования в стране 1, 9 мая и 8 марта.