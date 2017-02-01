Украина обозначила главные приоритеты на время председательствования в Совбезе ООН

Приоритетами Украины во время председательствования в Совете безопасности Организации Объединенных Наций станут урегулирование конфликтов в Европе, борьба с терроризмом и поддержка процессов разоружения и ядерного нераспространения.

Согласно сообщению, распространенному пресс-службой Министерства иностранных дел Украины в среду, главными приоритетами украинской команды в Совбезе ООН станут: обеспечение универсального соблюдения целей и принципов устава ООН, урегулирование конфликтов в Европе, борьба с терроризмом, поддержание мира в Африке и на Ближнем востоке, усиление миротворческой деятельности ООН, поддержка процессов разоружения и ядерного нераспространения, повышение прозрачности, эффективности и результативности работы Совета безопасности ООН.

"Впереди насыщенная повестка дня нашей работы, все понимают высокую ответственность. Мы будем полностью полагаться на нашу команду, они готовятся работать по 24 часа семь дней в неделю ради мира и безопасности. Не только Украина, но и весь мир будет наблюдать", - отметил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Как сообщалось, Украина с 1 февраля начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Председательство продлится на протяжении месяца.

Планируется, что 13 февраля будет рассмотрен вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, 21 февраля - вопрос урегулирования конфликтов в Европе.

1 января 2016 года Украина стала непостоянным членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы.