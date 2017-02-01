В парламенте Нидерландов зарегистрировали предложение о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Во Второй палате парламента Нидерландов (Палата представителей) зарегистрирован законопроект, рекомендующий принять закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Согласно информации на сайте Второй палаты парламента, соответствующий документ зарегистрирован 27 января 2017 года.

Проект закона опубликован вместе с обращением короля Виллема-Александра, выводами Государственного совета Нидерландов и пояснительной запиской.

В тексте законодательного предложения говорится о том, чтобы закон от 8 июля 2015 года, которым была одобрена ратификация Соглашения об ассоциации, вступил в силу с момента вступления в силу решения о принятии законопроекта.

Согласно процедуре, законопроект также должен быть поддержан Первой палатой парламента (Сенат).