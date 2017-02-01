Россия создаст очередные угрозы суверенитету Украины - мнение

Руководство России будет пытаться испытать новый мировой порядок, а также создавать очередные угрозы суверенитету Украины, считает глава Free Russia Foundation (Фонда свободной России) Наталья Арно.

"Это будет решающий год для хрупко сбалансированной демократии и суверенитета Украины. Существует реальная опасность, что президент России Владимир Путин будет проверять новый мировой порядок, и думаю, что настало время завершения его поглощения Украины", - написала она в своем материале "Если мир начнет закрывать глаза, Путин воспользуется остальной Украиной" американскому изданию The Hill.

По ее мнению, руководство России будет применять в отношении Украины тактическую гибридную агрессию - сочетание демонстрации военной силы, военной дезинформации и использования "проплаченных местных суррогатов в целях осуществления повестки дня Кремля". "Я надеюсь, что наши друзья в Конгрессе, которые лояльны к Украине, не отвернутся от глобального этапа новой эры и будут продолжать поддерживать свободу украинского народа", - отметила Н.Арно.

Она считает, что путем военных и невоенных действий, направленных на дестабилизацию Украины, руководство РФ попытается снизить вооруженное сопротивление Украины и вызвать у граждан сомнение относительно легитимности и эффективности власти, которую они избрали. "И пока Запад будет занят своими внутренними вопросами, В.Путин будет использовать любую возможность, чтобы вернуть Украину на орбиту Кремля и убедиться, что она становится недееспособным государством", - добавила Н.Арно.

Она также отметила, что последним примером кампании дезинформации руководства РФ против Украины является ситуация с заявлениями со стороны народного депутата Александра Онищенко, в которых он обвиняет украинские власти во взяточничестве. "Эти утверждения не подтверждены. Но подтверждено то, что Онищенко был обвинен украинским национальным антикоррупционным органом в хищении $ 62 млн из государственного бюджета. Он был лишен своего места в украинском парламенте и обвинен в государственной измене. Онищенко бежал из Украины в Лондон, но до этого сделал одну остановку - в Москве", - подчеркивает в своем материале Н.Арно.

По ее мнению, президент России не остановится на Крыме и востоке Украины, он будет пытаться взять под контроль Киев. "Большие мировые демократии – США, Великобритания и украинские друзья в Европе – не должны стать жертвой звучащей сирены национализма и игнорировать вопиющий империализм России, поскольку она не остановится сама по себе", - обращает внимание глава Free Russia Foundation.