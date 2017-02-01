Украинцы должны пройти интервью для получения визы США, если срок действия предыдущей истек более года назад

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины разъяснил украинцам, в каких случаях необходимо проходить личное интервью в консульском учреждении США для получения визы, в связи с указом президента США о защите нации от въезда иностранных террористов.

"В Связи с обнародованием указа президента США "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты»…от 27 января 2017 года сообщаем, что статьей 8 указа вводится обязательность личного интервью в консульском учреждении США для апликантов, срок действия предыдущей американской визы которых завершился более года тому назад перед датой подачи документов на следующую визу», - говорится в сообщении департамента на его странице в Facebook в среду.

Вместе с тем отмечается, что оформлении американских виз украинца в течение года после завершения срока действия предыдущей визы происходит без проведения личных интервью.

"Оформление виз для въезда в СЩА гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы завершился более года тому, происходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным сотрудником американского консульства", - резюмировали в МИД.