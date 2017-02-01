Экс-глава агентства по восстановлению Донбасса Николаенко предлагает Украине вместо "Минска" вести переговоры с легитимными представителями региона

Возглавлявший в 2014 году Госагентство по вопросам восстановления Донбасса Андрей Николаенко заявил, что власть не признает провал Минских соглашений поскольку не готова объявить об этом без договоренности с западными партнерами, и предложил принципиально новый формат переговоров по Донбассу.

"Я не считаю ни (главаря "ДНР" Александра – ИФ) Захарченко, ни (глава "ЛНР" Игоря – ИФ) Плотницкого субъектами для этих переговоров. Я считаю, мы имеем возможность найти людей, которые смогут представлять Донбасс, Донецк, Луганск. И вопрос в том, кто это может быть. Сегодня наш президент в Минске ведет переговоры с никем не признанными террористами-боевиками. Мы только поднимаем их авторитет, при том что это самозванцы, которые убивают украинцев", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Политик предлагает привести процесс мирных переговоров в соответствие с украинским законодательством: "Нужно вернуться в украинское законодательное поле и проанализировать, кто может быть таким легитимным представителем Донбасса, Такие люди есть. Эти люди могут нравиться или не нравиться украинской власти, они могут представлять Партию Регионов или какую то другую партию. Но их выбирал народ Донбасса по украинским законам".

А.Николаенко предположил, что такими избранными лицами могут быть, к примеру, мэр Донецка Александр Лукьяненко, это мэр Горловки Евгений Клеп, мэры других оккупированных городов.

"Кто-то из них переехал в Киев, кто-то остался на оккупированной территории. Но это последние, подчеркиваю, последние представители, которые были выбраны по законам Украины. Их каденция закончилась в 2015 году. Но ничто не мешает сегодня, при помощи мирового сообщества, в том числе с россиянами, раз они рассказывают (президенту США Дональду – ИФ) Трампу и Европе, что готовы к миру, сформировать из этих людей хоть и неприятную Киеву, но легитимную местную элиту. Я абсолютно уверен, что если сегодня в Донецке провести по настоящему независимый референдум, то мэр Лукьяненко на нем победит", - сказал он.

При этом, согласно "плану Николаенко", никакое мирное урегулирование на Донбассе не обойдется без международных гарантов. "Без участия международной общественности мы не сможем выйти на формулу стабильного и долгосрочного мира. Хотя система международных гарантий безопасности после провала Будапештского меморандума сильно пострадала, но другого в мире не придумано" - заявил политик.