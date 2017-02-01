Политика

09:44 01.02.2017

Украина в ООН будет использовать каждую возможность для защиты от агрессии РФ – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что с 1 февраля стартует председательство Украины в Совете безопасности ООН и Киев будет использовать каждую возможность для защиты от вооруженной агрессии от Российской Федерации.

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете безопасности ООН - начинается председательство Украины в СБ в феврале… В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", - написал П.Порошенко в официальном микроблоге в Твиттер в среду утром.

Как сообщалось, на официальной странице в микроблоге Твиттер "Радио ООН" во вторник сообщалось, что Совет безопасности ООН рассмотрит в закрытом режиме обострение ситуации на востоке Украины.

"По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины", - сказано в информации.

Ранее во вторник народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщи, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации в г.Авдеевке Донецкой области.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины в открытым письме к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке указали, что в течение двух дней от российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения.

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