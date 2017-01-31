Политика

21:13 31.01.2017

Совбез ООН во вторник рассмотрит на закрытом заседании ситуацию в Авдеевке

Совет безопасности ООН во вторник, 31 января, рассмотрит в закрытом режиме обострение ситуации на востоке Украины, сообщает "Радио ООН".

"По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины", - сказано в сообщении "Радио ООН" на официальной странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Ранее во вторник народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщи, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации в г.Авдеевке Донецкой области.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины в открытым письме к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке указали, что в течение двух дней от российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения.

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