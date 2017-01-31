В ОБСЕ началось заседание по вопросу обострения ситуации в Авдеевке – Беца

Постоянный совет ОБСЕ начал срочное заседание по вопросу обострения ситуации в г.Авдеевке Донецкой области, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Началось срочное заседание ОБСЕ относительно преступлений российской стороны в Авдеевке. Призываем наших партнеров усилить давление на РФ", - написала М.Беца на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

В свою очередь миссия Украины при ОБСЕ на странице в Твиттер со ссылкой на постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука сообщает, что обострение ситуации в Авдеевке происходит в результате постоянных атак гибридных российских войск.

"Более 80 снарядов РСЗО "Град" были выпущены гибридными российскими войсками по Авдеевке из жилых кварталов Донецка", - сообщает миссия Украины при ОБСЕ со ссылкой на слова И.Прокопчука.

По его словам, украинские власти делают все возможное для обеспечения жизнедеятельности и помощи людям в Авдеевке, которая из-за обстрелов осталась без тепла, электроэнергии и водоснабжения.

И.Прокопчук также отметил, что Россия игнорирует запросы для установления режима прекращения огня в Авдеевке.