Политика

16:44 31.01.2017

Порошенко проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко во вторник днем проводит совещание с руководителями силовых ведомств страны в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в Авдеевке Донецкой области, где который день не прекращаются бои.

"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", - написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Твиттер во вторник днем.

Никаких подробностей совещания С.Цеголко не сообщил.

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