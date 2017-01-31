Порошенко проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко во вторник днем проводит совещание с руководителями силовых ведомств страны в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в Авдеевке Донецкой области, где который день не прекращаются бои.

"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", - написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Твиттер во вторник днем.

Никаких подробностей совещания С.Цеголко не сообщил.