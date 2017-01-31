Климкин о встрече в "Нормандском формате": Нам нужны не "встречи ради встреч", а результат

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о готовности к любым встречам по урегулированию ситуации на Донбассе, в том числе и в "Нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, РФ) для достижения реальных результатов, а не ради встреч как таковых.

"Я готов к любым встречам на любом уровне, в том числе и в рамках "нормандского формата", но для того чтобы достичь результатов, поскольку нам нужны не "встречи ради встреч", а результат и уменьшить страдания людей от российской агрессии", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном в Мариуполе во вторник.

"Нам нужно последовательно давить совместно, что мы сейчас и делаем, на Россию, чтобы заставить ее выполнять "Минские договоренности… Как только у нас будет предмет обсуждения, обязательно это сделаем", - добавил он.

Министр также отметил, что считает гуманитарную катастрофу, которая возникла в г.Авдеевка Донецкой области в результате обстрелов боевиков, осознанной провокацией. "Я считаю это сознательной провокацией, я не исключаю, что это связано с похолоданием и сознательной провокацией гуманитарной катастрофы", - сказал П.Климкин.