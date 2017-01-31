Политика

15:15 31.01.2017

Порошенко намерен в ближайшее время провести совещание руководства Украины для обсуждения путей давления на РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что президент Украины Петр Порошенко несколько раз в ночь на вторник проводил совещания по ситуации в Авдеевке и намерен провести совещание руководства страны для обсуждения путей давления на Россию в ближайшее время.

"Я вчера с президентом был в Берлине, и президент прервал этот визит для того, чтобы вернуться. У нас было несколько совещаний ночью. Я знаю, что буквально через несколько минут начнется заседание руководства Украины для того, чтобы детально обсудить шаги, необходимые для давления на Россию и, конечно, очень важно сейчас – помочь людям", - сказал он на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном во вторник в Мариуполе (Донецкая область).

По словам П.Климкина, те, кто пытается дестабилизировать ситуацию в районе Авдеевки, обязательно будут наказаны.

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