В партии БПП "Солидарность" призывают украинцев оказать гуманитарную помощь пострадавшим в Авдеевке

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде направляют в пострадавший от обстрела г.Авдеевка Донецкой области гуманитарную помощь - дизельное горючее, продукты питания и теплые вещи, говорится в заявлении политсилы, распространенном во вторник,

Также в партии призывают все политические силы, общественные организации и граждан присоединиться к помощи пострадавшим.

В БПП осуждают действия незаконных вооруженных формирований, которые в нарушение договоренности о прекращении огня в течение последних дней массировано обстреливают Авдеевку из тяжелого оружия.

Как отмечается в заявлении, обстрелы привели к разрушению критически важных инфраструктурных проектов - водопровода, системы отопления и линий электропередач. Из-за аномально низкой температуры воздуха разрушения повлекли гуманитарную катастрофу в Авдеевке, где проживают более 20 тысяч людей.