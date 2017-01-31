Политика

14:53 31.01.2017

В партии БПП "Солидарность" призывают украинцев оказать гуманитарную помощь пострадавшим в Авдеевке

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде направляют в пострадавший от обстрела г.Авдеевка Донецкой области гуманитарную помощь - дизельное горючее, продукты питания и теплые вещи, говорится в заявлении политсилы, распространенном во вторник,

Также в партии призывают все политические силы, общественные организации и граждан присоединиться к помощи пострадавшим.

В БПП осуждают действия незаконных вооруженных формирований, которые в нарушение договоренности о прекращении огня в течение последних дней массировано обстреливают Авдеевку из тяжелого оружия.

Как отмечается в заявлении, обстрелы привели к разрушению критически важных инфраструктурных проектов - водопровода, системы отопления и линий электропередач. Из-за аномально низкой температуры воздуха разрушения повлекли гуманитарную катастрофу в Авдеевке, где проживают более 20 тысяч людей.

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