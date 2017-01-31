ОБСЕ и СЦКК пытаются договориться с боевиками о прекращении огня в районе Авдеевки, в случае эскалации местных жителей эвакуируют

ОБСЕ и Совместный центр по координации контроля прекращения огня пытаются повлиять на боевиков с тем, чтобы в районе Авдеевки был установлены режим прекращения огня для ремонта коммунальной инфраструктуры, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"ОБСЕ и совместный центр координации контроля прекращения огня пытаются повлиять на боевиков, чтобы договориться о прекращении огня для ремонта коммунальной инфраструктуры, а также для того, чтобы боевики забрали тела своих погибших", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

При этом А.Мотузяник подчеркнул, что в случае эскалации боевых действий в районе Авдеевки, будет проводиться эвакуация мирного населения.

Он также рассказал: "В минувшие сутки активные боевые действия в районе проведения АТО продолжились. Самой сложной остается ситуация в Авдеевской промзоне и на ее флангах. Также продолжаются мощные вражеские обстрелы под Попасной и Мариуполем".

Кроме того, А.Мотузяник уточнил, что в воскресенье, 29 января, в результате боевых действий в зоне АТО погибли четверо, а не пять военнослужащих.

Как сообщалось е, секретарь СНБО Александра Турчинов проинформировал, что за двое суток под Авдеевкой погибли семь украинских военнослужащих: четыре бойца в воскресенье и трое – за минувшие сутки.