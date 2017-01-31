Политика

12:34 31.01.2017

Залищук обратилась к спикеру и депутатам рассмотреть возможность созыва внеочередного заседания Рады

Народный депутат Украины Светлана Залищук обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию и лидерам фракций рассмотреть возможность срочного созыва внеочередного заседания парламента из-за ситуации в Авдеевке.

"Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайно ситуации, которая сложилась в Донецкой области", - написала депутат в Фейсбуке во вторник.

Она подчеркнула, что Авдеевка – это не просто очередная трагедия, "это испытание международной коалиции на способность реагировать".

"Нужен адекватный ответ украинской власти. МИД включило на своем уровне контакты в мире, парламент должен мобилизироваться, в том числе задействовать все международные механизмы", - написала С.Залищук.

В свою очередь пресс-секретарь председателя украинского парламента Андрей Ковалев написал во вторник на своей странице в Facebook: "Сегодня председатель Верховной Рады Украины Андрею Парубию исполняется 46 лет. В свой День рождения председатель парламента взял отпуск за свой счет и отмечает свой праздник в кругу семьи в родном Львове".

Верховная Рада 8-го созыва закрыла пятую сессию 20 января. 6-я сессия, согласно регламенту, должна открыться 7 февраля.

Внеочередная сессия Верховной Рады с указанием повестки дня созывается председателем парламента по требованию не менее трети народных депутатов от конституционного состава парламента (150 депутатов) или по требованию президента Украины.

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