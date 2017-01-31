В МИД нет информации относительно времени проведения заседания ТКГ

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщила, что не располагает информацией относительно того, когда может состояться заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Сейчас у меня нет информации, только та информация, которая была озвучена администрацией президента о том, что есть необходимость как можно скорее созвать заседание Трехсторонней контактной группы, и я надеюсь, что это заседание состоится как можно быстрее",- сказала она в эфире телеканала "112.ua" во вторник.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за ситуации в Авдеевке до запланированной даты, 1 февраля.