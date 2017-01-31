Политика

12:15 31.01.2017

Заседание Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке пройдет во вторник

Постоянный совет ОБСЕ соберется на заседание, посвященное ситуации в Авдеевке, во вторник, 31 января.

"Заседание Постоянного совета ОБСЕ по вопросам Авдеевки состоится сегодня, 31 января", - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ОБСЕ в Twitter.

В свою очередь спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца проинформировала, что такое заседание состоится в Вене в 17:00 (по киевскому времени).

"Уже есть информация о том, что по требованию делегации Украины в 16:00 по местному времени, т.е. в 17:00 по киевскому времени состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене, среди 57 стран-участниц этой организации по обострению ситуации на Донбассе", - сказала она в эфире телеканал "112.Украина".

Ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук обратился с письмом к председателю Постоянного совета ОБСЕ Клеменсу Кою из-за обострения ситуации в Авдеевке и призвал созвать совещание совета для обсуждения данного вопроса.

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