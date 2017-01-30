По ходатайству прокуратуры города Киева суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский" Игоря Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в пятницу, 27 января, И.Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства).

Проверкой информации о болезни И.Дорошенко, предоставленной его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации.

В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнения решения суда о его задержании.