Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы из-за ситуации вокруг Авдеевки – СМИ

Президент Украины Петр Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за ситуации в Авдеевке, сообщил в эфире "5 канала" заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

"Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - отметил К.Елисеев.

Проведение встречи контактной группы в Минске была запланирована на 1 февраля. По словам К.Елисеева, чрезвычайное заседание ТКГ должно состояться до запланированной даты.