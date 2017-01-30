МИД Украины просит страны усилить давление на Кремль, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с активизацией боевых действий на Донбассе.

"Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе", - говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.

"Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося у них вооружения, включая запрещенные Минскими договоренностями РСЗО "Град", артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. "От российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находится более 400 тыс. мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

"Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью. Очевидно, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах", - подчеркивают в ведомстве.