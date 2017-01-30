Порошенко и Меркель договорились о новых встречах по Донбассу, в том числе и "нормандской четверки"

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках переговоров договорились о ряде встреч по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе и в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ), сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Сегодня была еще раз подтверждена солидарность с Украиной. Было договорено о новых контактах, как двусторонних, так и в "нормандском формате", с тем чтобы придать нового динамизма мирному урегулированию (конфликта на Донбассе - ИФ)", - сказал К.Елисеев в эфире "5 канала" в понедельник.

Замглавы АП также отметил, что в рамках переговоров поднимался ряд вопросов, в том числе сохранения санкционного режима в отношении РФ, а также активизацию "нормандского формата" и привлечение представителей новой администрации США к переговорному процессу по Донбассу.

"Мы продолжаем настойчиво совместно работать и с французами, и с немцами над тем, чтобы убедить Россию выполнять минские договоренности, а также найти "modus vivendi", как привлечь американскую сторону к процессам в Украине и вокруг Украины", - рассказал К.Елисеев.