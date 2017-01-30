Порошенко рассказал главе МИД ФРГ о сложной ситуации на Донбассе и пригласил с визитом в Украину

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зигмара Габриэля с назначением на должность министра иностранных дел Германии и пригласил его осуществить визит в Украину, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины: "Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в измерении безопасности".

П.Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в том числе в районе Авдеевки.

"Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ до тех пор, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым", - говорится в сообщении пресс-службы.