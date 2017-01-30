Политика

16:16 30.01.2017

Российская сторона не реагировала на обращения Украины и ОБСЕ из-за обстрелов боевиков

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российская сторона не реагировала на обращения Украины и ОБСЕ из-за артиллерийских обстрелов боевиков в зоне проведения антитеррористической операции.

Президент сообщил, что 29 января погибло 5 украинских военнослужащих, 12 были ранены, а с утра 30 января – погибло 2 военных и еще 5 были ранены.

"Ранены и погибли они вследствие артиллерийского огня из артиллерии, артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности открыть огонь в ответ", - сказал П.Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник в Берлине.

По словам президента, подобные методы ведения огня являются варварскими.

"Мы немедленно привлекли ОБСЕ, немедленно проинформировали – подчеркиваю на том, что российская сторона отказалась реагировать ни на запросы нашей стороны, ни на запросы ОБСЕ", - подчеркнул В.Порошенко.

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