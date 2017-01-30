Порошенко и Меркель скоординируют позиции по подготовке "дорожной карты" выполнения "Минска"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен обсудить подготовку "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

"Мы сегодня обсудим "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей", - заявил президент журналистам перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине в понедельник.

П.Порошенко напомнил, что лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) договорились разработать этот документ на предыдущем саммите в "нормандском формате".

"Я хочу поблагодарить наших немецких им французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиции Украины и высказать надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия наконец-то вернулась за стол переговоров и наконец-то начала имплементировать Минские соглашения", - сказал он

П.Порошенко в очередной раз подчеркнул, что не видит альтернативы Минским договоренностям.