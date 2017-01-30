Меркель обеспокоена обострением ситуации на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена существующим ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины и сопутствующими этому потерями в рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Мы узнали, что режима тишины (в зоне АТО – ИФ) нет, гибнут солдаты и эта ситуация вызывает обеспокоенность", - заявила она на совместной с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине брифинге в понедельник.

А.Меркель отметила, что в этой ситуации важна роль "нормандского формата". "Мы должны сделать все возможное в рамках Минских соглашений, чтобы их реализовать, хотя это непросто. Мы верим в то, что нормандская четверка и нормандский формат - это правильный путь, и мы будем его соблюдать, несмотря на все препятствия", - сказала канцлер.