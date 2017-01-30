Активизацией боевых действий на Донбассе РФ пытается пугать мир обострением конфликта

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко связывает активизацию боевиков на Донбассе с международными переговорами президента Украины Петра Порошенко.

"Обострение ситуации на фронте, как правило, происходит накануне важных международных встреч или переговоров, такая ФСБшная тактика – повысить ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

Она также подчеркнула, что погибшие на Донбассе военнослужащие – "наша трагедия, наше общее горе".

"Для Европы и мира - это что-то далекое, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать. Иначе никто из европейцев не мог бы на полном серьезе говорить о местных выборах на Донбассе как о пути к завершению войны", - написала И.Геращенко.

Вместе с тем она подчеркнула, что Россия не только не выполняет пункт Минских соглашений об освобождении заложников, но и первый пункт – о прекращении огня и установлении режима тишины.