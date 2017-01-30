Порошенко и Ламмерт выступают за сохранение санкций РФ до выполнения ею Минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко и президент Бундестага Норберт Ламмерт отметили важность продолжения санкций против Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Порошенко и Ламмерт согласились с важностью продолжения санкций против РФ до выполнения ею Минских договоренностей", - написал С.Цеголко на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Также по его словам, президент Украины призвал немецкий парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Как позже проинформировала пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко проинформировал Н.Ламмерта об обострении ситуации на Донбассе, а также о гибридной агрессии со стороны России.

"В этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности для эффективного ответа на существующие угрозы для мира и безопасности. Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Норберта Ламмерта в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное непризнание аннексии Россией Крыма", - сказано в сообщении.

Отмечается, что собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении.

П.Порошенко подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Петр Порошенко и Норберт Ламмерт также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге, что станет возможностью для демонстрации успехов Украины по внедрению реформ и бизнес - и инвестиционных возможностей в Украине", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 30 января П.Порошенко прибыл с визитом в Германию, где проведет переговоры с Федеральным канцлером Ангелой Меркель.