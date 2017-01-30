Политика

13:24 30.01.2017

"Оппоблок" предлагают повысить прожиточный минимум для пенсионеров до 3 тыс. грн с 1 марта

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 3 тыс грн.

Согласно информации на официальном сайте парламента, авторам соответствующего проекта закона №5724 выступили народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Наталия Королевская и Юрий Солод.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст.7 закона Украины о государственном бюджете на 2017 год, согласно которым с 1 марта 2017 года прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан будет составлять 3 тыс. грн.

По действующей редакции госбюджета, для утративших трудоспособность граждан прожиточный минимум с 1 января 2017 года составляет 1247 грн, с 1 мая он повысится до 1313 грн., а с 1 декабря – 1373 грн.

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