Политика

12:35 30.01.2017

О возможных сделках РФ-США речь вести рано - Песков

Говорить о возможных российско-американских сделках пока рано, сперва нужно определиться со сроками встречи глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Говорить сейчас о каких-то сделках вряд ли представляется возможным, потому что сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов", - сказал он, комментируя состоявшийся 28 января телефонный разговор В.Путина и Д.Трампа.

"Помощники сейчас займутся проработкой этого вопроса, как мы надеемся, достаточно оперативно, и уже в ходе встречи у глав государств появится возможность более предметно продолжить обсуждение вопросов, которые наметили в ходе телефонного разговора", - продолжил Д.Песков.

Комментируя слова журналиста о том, что Д.Трамп славится своим умением совершать сделки, пресс-секретарь российского президента отметил: "Сейчас говорить о том, кто умеет завершать сделки, кто не умеет завершать сделки, вряд ли целесообразно".

Д.Песков также заявил, что США выступают против того, чтобы украинский кризис превратился в застарелый конфликт, необходимо активизировать усилия для урегулирования этой проблемы.

"Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис. Необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", - сказал Д.Песков.

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