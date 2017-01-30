Политика

09:52 30.01.2017

Компании и ученые США встревожены указом Трампа о мигрантах и беженцах

Топ-менеджеры крупнейших американских компаний, включая Google и Starbucks, Netflix и SpaceX, выразили обеспокоенность в связи с указом президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в страну для граждан семи мусульманских стран, а также беженцев из всех государств.

В соцсетях руководители высокотехнологичных компаний напоминают, что многие из американских корпораций были созданы иммигрантами и детьми иммигрантов из самых разных стран, а в настоящее время зависят от их труда.

Тысячи американских ученых, включая почти три десятка лауреатов Нобелевской премии, подписались под открытым письмом Д.Трампу с призывом пересмотреть запреты, которые "фундаментально противоречат основополагающим принципам Соединенных Штатов".

Американский бизнесмен и председатель совета директоров компании Starbucks Говард Шульц в обращении к сотрудникам назвал президентское постановление "сбивающим с толку" и сообщил о планах в течение предстоящих пяти лет нанять около 10 тыс. мигрантов на работу кофейнях Starbucks по всему миру.

Канадско-американский миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla, SpaceX и X.com, в свою очередь, написал в Twitter: "Многие люди, пострадавшие от этой политики - активные сторонники США. Они все делали правильно, не совершили ничего дурного и не заслуживают выдворения".

Американский предприниматель, соучредитель сетевой транспортной компании Uber Трэвис Каланик на своей странице в Facebook пообещал предоставить круглосуточную юридическую помощь работающим на Uber водителям, которые оказались за пределами США и пытаются вернуться в страну.

Интернет-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb пообещал предоставлять бесплатное размещение тем, кто не смог попасть в США в результате этого запрета.

Глава компании по онлайн-прокату видеофильмов Netflix Рид Хастингс написал на своей странице в Facebook: "Действия Трампа наносят ущерб сотрудникам нашей компании по всему миру и настолько противоречат самой сути Америки, что огорчают нас всех". Он добавил, что эти меры сделают США "менее безопасным местом из-за того, что мы лишимся союзников, и нас будут ненавидеть".

В письме, направленном сотрудникам Apple, ее глава Тим Кук заявил, что руководство компании не поддерживает директиву президента США. "Мы сообщили Белому дому о тех негативных последствиях, которые директива будет иметь в отношении наших сотрудников и нашей компании", - написал Т.Кук.

Корпорация Google отозвала из командировок находящихся за пределами США сотрудников после подписания президентского указа. В руководстве Google опасаются перебоев в аэропортах и принятия других мер, препятствующих приезду в США квалифицированных работников.

Глава BMW в Северной Америке Людвиг Виллиш на конференции в минувшие выходные заявил, что ни ему, ни его коллегам даже не приходило в голову, что подобные проблемы могут возникнуть в США. "Эта страна - плавильный котел, здесь важны свобода слова и участие всех в создании великой страны. Так что мы не были готовы к такому решению", - сказал он.

Как сообщалось, президент США Д.Трамп 27 января подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну.

Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу. Так, глава президентского аппарата Рейнс Прибус сказал в интервью NBC, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карт. Тем самым он опроверг сделанное ранее заявление пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, заявившей, что запрет будет введен и в отношении обладателей грин-карт.

Госдепартамент США разъяснил, что указ Д.Трампа касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский.

Введение запрета вызвало хаос и панику в аэропортах США, по всей стране прошли акции протеста с тысячами участников. Демонстранты собирались возле Белого дома, на центральных площадях Бостона и Нью-Йорка, вокруг аэропортов Атланты, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Далласа и других городов.

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