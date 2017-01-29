Глава МИД Франции осудил иммигрантский указ Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что опасения по повод террористических атак не является достаточным основанием для лишения убежища беженцев.

"Прием беженцев является обязанностью и проявлением солидарности. У терроризма нет национальности. Дискриминация - не ответ", - говорится в распространенном заявлении министра в связи с указом президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в Соединенные Штаты граждан мусульманских стран.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель также заявила президенту США Дональду Трампу, что сожалеет по поводу подписания указа, ограничивающего на 90- дней въезд в страну граждан семи ближневосточных государств.

Представитель германского правительства сообщил, что А.Меркель в ходе состоявшейся телефонной беседы с Д.Трампом "выразила озабоченность" указом, отметила, что борьба с терроризмом не является основанием для дискриминационных действий в отношении граждан других стран.

Он также сообщил, что Германия рассмотрит вопрос о том, какие последствия указ Д.Трампа может иметь для немцев с двойным гражданством.