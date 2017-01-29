Политика

12:17 29.01.2017

Рада на ближайшей пленарной неделе рассмотрит вопросы, которые не успела рассмотреть на предыдущей сессии

На предстоящей пленарной неделе Верховная Рада Украины намерена рассмотреть вопросы, необходимые для судебной реформы, а также касающиеся экологии, местного самоуправления, однако окончательно повестка парламента будет согласована в четверг на согласительном совете руководителей фракций и групп, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Мы еще формируем повестку дня. Преимущественно будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии. Это будет блок вопросов по экологии, блок важных вопросов по местному самоуправлению и блок правовых вопросов, как КС и другие вопросы, необходимые для судебной реформы. Мы готовим повестку дня и уже окончательно ее согласуем на согласительном совете, это состоится в этот четверг", - сказал А.Парубий журналистам в воскресенье в Киеве после возложения цветов у памятника Героев Крут.

Как сообщалось, 20 января председатель Верховной Рады Украины на утреннем заседании объявил закрытой 5-ую сессию украинского парламента восьмого созыва. Открытие 6-ой сессии восьмого созыва состоится 7 февраля.

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