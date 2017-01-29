Юлия Тимошенко уже нашла себе союзников и это вызов для Украины

Депутаты Политической партии "Народный фронт" сделали официальное заявление на слова Юлии Тимошенко о нежелании объединения "Батькивщины" с любой другой политической силой в украинском парламенте.

"Народный фронт" расценивает заявление Юлии Тимошенко о том, что "Батькивщина" не будет объединяться ни с одной политической силой, как констатацию очевидного факта, что сегодняшний союз Тимошенко с "Оппозиционным блоком" и в дальнейшем будет работать в жесткой спайке и не расширять свой состав", - говорится в заявлении опубликованном на странице НФ в Фейсбук в субботу вечером.

Депутаты НФ отметили заметное в последнее время совместные голосования фракций "Батькивщины" и Оппоблока в парламенте и конфликт между Ю.Тимошенко и Арсением Яценюком. Парламентарии негативно характеризовали лидера "Батькивщины" как жадного и стремящегося к власти политика, что привело ее в лагерь антиукраинских сил, где Ю.Тимошенко занялась "системной разрушительной работой против страны".

В НФ порицают сотрудничество "Батькивщины" Оппоблока, а также популистские заявления с целью отставки действующего правительства. "…По нашему убеждению, это серьезный вызов для Украины, которая за свою историю неоднократно теряла свободу как государство именно через внутреннюю борьбу за власть, опираясь на российские деньги и поддержку", - напоминают депутаты НФ.

В своем обращении НФ призвал лидера "Батькивщины" прекратить говорить неправду, а также заявил, что и "впредь будет бороться против "пятой колонны" российского агрессора в украинской политике и разоблачать ее примитивные манипуляции и ложь".