Олланд заявил Трампу о важности укрепления ЕС для евроатлантической безопасности и незаменимости НАТО

Президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом высказался за укрепление ЕС и отметил "незаменимость" НАТО, а также заявил о приверженности Парижа ООН.

"Президент выразил намерение действовать в целях укрепления ЕС во всех областях, в том числе в сфере обороны и в целях обеспечения евроатлантической безопасности", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора.

Кроме того, отмечается в документе, "он отметил незаменимый характер НАТО".

Как следует из коммюнике, глава государства также "напомнил о приверженности Франции деятельности ООН, которая должна быть поддержана всеми, начиная с постоянных членов СБ ООН". "ООН остается уникальным и незаменимым инструментом для урегулирования конфликтов и поддержки мира", - подчеркивается в коммюнике.

Кроме того, отмечается в документе, Ф.Олланд заявил о важности реализации Парижских соглашений по изменению климата, отметив, что это важно для планеты.

Между тем, по всем указанным пунктам ранее Д.Трамп выражал кардинально отличающиеся мнения. Так, накануне в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй поддержал выход Великобритании из ЕС, подвергнув критике бюрократию ЕС. Кроме того, он ранее назвал ООН "клубом для приятного времяпрепровождения", требовал от членов НАТО полностью выполнять свои обязательства по финансированию альянса в размере 2% ВВП, а также заявил о невыгодности для США выполнять Парижские соглашения.