Политика

22:45 28.01.2017

Путин и Трамп обсудили Ближний Восток, Иран, кризис в Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", - говорится в сообщении.

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