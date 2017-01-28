Трамп раскритиковал газеты "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост"

Президент США Дональд Трамп в субботу подверг критике американские издания "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" за освещение его деятельности.

"Неудачная "Нью-Йорк таймс" заняла неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала. Написала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Освещение меня (деятельности Д.Трампа) в "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" с самого начала было настолько мошенническим и злым, что иногда они извинялись перед их подписчиками и читателями, (количество которых) сокращается. Они заняли неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала, до сих пор не изменили курса, да и не изменят никогда. Бесчестные", - написал Д.Трамп в субботу на своей страничке в "Твиттере".