Украина разочарована нежеланием РФ расширить мандат наблюдателей ОБСЕ на весь участок неподконтрольной Киеву украинско-российской границы

Делегация Украины в ОБСЕ выразила разочарование нежеланием России дать согласие на расширение мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на весь участок границы, прилегающей к временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Как отмечается в комментарии МИД Украины, распространенном в субботу пресс-службой ведомства, 27 января 2017 года постоянный мовет ОБСЕ на 1130-м специальном заседании принял решение о продлении до 30 апреля 2017 года мандата Миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

"В связи с принятием этого решения делегация Украины в ОБСЕ произнесла интерпретирующее заявление, в котором выразила глубокое разочарование упорным нежеланием России предоставить согласие на расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса", - сказано в сообщении.

По мнению украинской делегации, такие действия РФ свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, боевиков, поддержки террористической деятельности на территории Украины.

"Делегация Украины призвала Российскую Федерацию к неукоснительному выполнению Минских договоренностей и подчеркнула, что выполнение Россией положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе", - сказано в сообщении.