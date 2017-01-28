Политика

11:53 28.01.2017

Украина разочарована нежеланием РФ расширить мандат наблюдателей ОБСЕ на весь участок неподконтрольной Киеву украинско-российской границы

Делегация Украины в ОБСЕ выразила разочарование нежеланием России дать согласие на расширение мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на весь участок границы, прилегающей к временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Как отмечается в комментарии МИД Украины, распространенном в субботу пресс-службой ведомства, 27 января 2017 года постоянный мовет ОБСЕ на 1130-м специальном заседании принял решение о продлении до 30 апреля 2017 года мандата Миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

"В связи с принятием этого решения делегация Украины в ОБСЕ произнесла интерпретирующее заявление, в котором выразила глубокое разочарование упорным нежеланием России предоставить согласие на расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса", - сказано в сообщении.

По мнению украинской делегации, такие действия РФ свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, боевиков, поддержки террористической деятельности на территории Украины.

"Делегация Украины призвала Российскую Федерацию к неукоснительному выполнению Минских договоренностей и подчеркнула, что выполнение Россией положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе", - сказано в сообщении.

ВАЖНОЕ

Трамп: говорить о снятии санкций с России пока рано

Порошенко выступает за увеличение экспорта оружия украинского производства

Порошенко ставит первоочередной задачей обеспечение танковых подразделений модернизированными машинами

СНБО поручил Кабмину утвердить показатели гособоронзаказа-2017

Тема антироссийских санкций может быть поднята в разговоре Трампа и Путина - советник президента США

ПОСЛЕДНЕЕ

Снятие санкций с РФ без выполнения Минских соглашений развяжет Москве руки

Конституционная комиссия Грузии рассматривает предложения по процедуре избрания президента

США 120 дней не будут принимать беженцев - указ Трампа

Трамп распорядился начать "перестройку" армии и защитить народ США от иностранных террористов

Санкции в отношении России должны сохраняться до полного выполнения минских соглашений – Мэй

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА