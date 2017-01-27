Политика

22:25 27.01.2017

Санкции в отношении России должны сохраняться до полного выполнения минских соглашений – Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон выступает за сохранение санкций в отношении России, пока минские соглашения не будут исполнены полностью.

"Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - заявила Т.Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

При этом она отметила, что эту же позиция Великобритания отстаивает и в ЕС.

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