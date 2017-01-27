Санкции в отношении России должны сохраняться до полного выполнения минских соглашений – Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон выступает за сохранение санкций в отношении России, пока минские соглашения не будут исполнены полностью.
"Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - заявила Т.Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
При этом она отметила, что эту же позиция Великобритания отстаивает и в ЕС.