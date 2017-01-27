Политика

22:22 27.01.2017

Трамп: говорить о снятии санкций с России пока рано

В Вашингтоне пока считают преждевременным говорить о снятии санкций с России, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"О санкциях говорить пока слишком рано. Но мы рассчитываем на хорошие отношения со всеми странами, у нас могут быть замечательные отношения с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Терезой Мэй.

"Если у нас будут хорошие отношения с Россией, с Китаем, со всеми странами, я всецело выступаю за это. Это будет огромное преимущество, но гарантий нет, и если у нас все получится, то это будет хорошо, а не плохо", - добавил он.

"Что касается России и Владимира Путина, то я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, это возможно. Мы посмотрим, что происходит. Я буду представлять американский народ с сильной позиции и со рвением. Если у нас будут хорошие отношения с Россией и другими странами, это будет хорошо", - сказал Д. Трамп.

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