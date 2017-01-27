Политика

18:49 27.01.2017

Порошенко ставит первоочередной задачей обеспечение танковых подразделений модернизированными машинами

Президент Украины Петр Порошенко ставит первоочередной задачей стопроцентную комплектацию танковых подразделений модернизированной и капитально отремонтированной техникой.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины, глава государства в ходе заседания Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу отметил, что большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.

"У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в пятницу.

"И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", - отметил президент Украины.

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