Политика

18:43 27.01.2017

СНБО поручил Кабмину утвердить показатели гособоронзаказа-2017

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу рассмотрены и одобрены основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год, которые члены СНБО и поручили утвердить правительству.

"На заседании были рассмотрены основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и прогнозные показатели на следующие два года. Решением СНБО Украины правительству поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год", - указано в обнародованном в пятницу вечером пресс-службой СНБО сообщении.

В опубликованной информации отмечается, что среди определенных в гособоронзаказе приоритетов: разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению гособоронзаказа.

Гособоронзаказом, в частности, предусмотрено обеспечить Вооруженные силы Украины и другие военизированные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артподразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и тому подобное.

"Кроме того, решением СНБО Украины предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года", - сообщила пресс-служба СНБО.

Кабмину Украины поручено, с учетом недофинансирования гособоронзаказа в 2016 году, внести соответствующие коррективы в "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".

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