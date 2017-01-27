Смена руководства МИД Германии не отразится на поддержке ею Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Германия продолжит поддержку Украины и после отставки Франка-Вальтера Штайнмайера с поста руководителя Министерства иностранных дел Германии, прогнозирует вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы должны точно понимать, что есть приоритеты в Германии, есть коалиционное правительство, которое имеет согласованную политику… И, я не думаю, что позиция Германии каким-то образом изменится в ее четкой позиции относительно санкций против РФ, относительно необходимости выполнения Российской Федерацией всех составляющих безопасности Минского процесса", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в ходе дискуссии "Европейская интеграция-2017: выбор сделан. Меняемся вместе!" в пятницу в Киеве.

"Я не думаю, что это изменит нацеленность на то, чтобы достичь результата, учитывая все ограничения Нормандской группы. И поэтому я надеюсь на нормальный, продуктивный диалог с Германией, которая, безусловно, играет очень серьезную роль в обеспечении единства поддержки Европейского Союза по отношению к Украине и, надеюсь, что она и далее будет это делать", - добавила вице-премьер.

Как ранее сообщалось, в пятницу Ф.-В. Штайнмайер ушел в отставку. Новым главой МИД ФРГ стал вице-канцлер Зигмар Габриэль.