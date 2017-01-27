Политика

14:44 27.01.2017

Климпуш-Цинцадзе надеется, что Трамп увидит подводные камни политики РФ

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что президент США Дональд Трамп как реалист увидит скрытые моменты политики Российской Федерации.

"Обоснованное желание новой администрации (США - ИФ) достичь прорывов ... в отношениях с Российской Федерацией наверняка столкнется с объективной реальностью поведения Российской Федерации. Я думаю, что президент США является реалистом и будет видеть абсолютно все подводные камни, которые предлагает Российская Федерация в своём меню внешней политики и экономики", - сказала И. Климпуш-Цинцадзе журналистам в пятницу в Киеве.

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