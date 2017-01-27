Олланд считает администрацию Трампа "вызовом" для ЕС

Администрация нового президента США Дональда Трампа является "вызовом" для Европейского союза, особенно в сфере коммерции, заявил в пятницу президент Франции Франсуа Олланд.

"Будем говорить откровенно, есть вызовы, которые бросает американская администрация, это касается правил торговли и того, что является нашей позицией для решения конфликтов в мире", - заявил он журналистам в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы, конечно же, должны вести диалог с Дональдом Трампом, потому что американцы выбрали его своим президентом, но мы должны это делать, учитывая европейские убеждения, и во благо наших собственных интересов и ценностей", - отметил Ф.Олланд.

В свою очередь А.Меркель, не упоминая имени Д.Трампа, заявила, что "мировые условия меняются очень быстро и в драматичном направлении".

"Мы должны реагировать на эти новые вызовы как для защиты свободного общества и свободной торговли, так и для противостояния экономическим вызовам", - отметила она.