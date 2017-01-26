Политика

18:15 26.01.2017

Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ

Обсуждение возможности проведения выборов на Донбассе невозможно без конструктивной позиции РФ по ключевым вопросам: обеспечение безопасности и соблюдение стандартов ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы должны продвигаться к свободным и честным выборам. На сегодня Россия не признает базовые стандарты ОБСЕ, занимаясь махинациями, говоря, что модель им не подходит, украинских СМИ там может не быть, украинских политических партий может не быть. Тогда это не выборы по определению, а фарс. Мы говорим, что нам нужны стандарты ОБСЕ", - сказал П.Климкин журналистам в четверг в Киеве.

Министр отметил, что выполнение базовых условий безопасности и выполнение стандартов ОБСЕ являются ключевыми вопросами повестки дня. "Пока Россия это последовательно блокирует... Будем встречаться на политическом уровне, когда будем видеть, что Россия готова к любому конструктивному диалогу", - уточнил П.Климкин.

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