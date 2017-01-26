Израиль одобрил строительство поселений в восточной части Иерусалима
Израильские власти дали окончательное одобрение на строительство 153 единиц жилья в восточной части Иерусалима, сообщает израильская газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на муниципалитет Иерусалима.
"Предприниматели могут начать строительство завтра", - заявил в четверг глава комитета планирования и строительства при мэрии Иерусалима Меир Турджеман.
Наблюдатели отмечают, что принятие этого решения ранее тормозилось из-за позиции по этому вопросу администрации бывшего президента США Барака Обамы.