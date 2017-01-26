Порошенко объявил конкурс на 10 постов глав райадминистраций

Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие десяти вакантных должностей глав районных государственных администраций в шести областях страны: по три в Киевской и Луганской и по одной в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

. Как сообщается на официальном сайте президента, соответствующее распоряжение №10/2017-рп глава государства подписал в четверг.

Согласно распоряжению, объявлен конкурс на вакансии глав Липовецкой райгосадминистрации Винницкой области, Славянской райгосадминистрации Донецкой области, Рогатинской райгосадминистрации Ивано-Франковской области и Жидачевской райгосадминистрации Львовской области.

В Киевской области объявлен конкурс на вакансии глав Вышгородской, Таращанской и Фастовской райгосадминистраций, в Луганской – Марковской, Меловской и Попаснянской райгосадминистраций.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.